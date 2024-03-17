مكة الأعلى.. "الأمطار المسجلة بمناطق المملكة في 24 ساعة" تُبرزها "الأرصاد"

وأوضح أن عدد المحطات التي سجلت أمطارًا في منطقة الرياض، 5 محطات، وكانت محطة الحريق هي الأعلى بنسبة 2.0 mm؛ فيما سجلت محطات الصناعية القديمة 0.4 mm، ورماح 0.2 mm، والحريق 0.2 mm، والقويعية 1.0 mm، و"حوطة بني تميم- الحلوة- محمية الوعول" 1.0 mm.