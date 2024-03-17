مكة الأعلى.. "الأمطار المسجلة بمناطق المملكة في 24 ساعة" تُبرزها "الأرصاد"

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن كميات الأمطار المسجلة على مناطق المملكة خلال 24 ساعة.
وأشار المركز، عبر إنفوجراف معلوماتي، إلى أن كميات الأمطار المرصودة على المملكة جاءت في 4 مناطق خلال الفترة من 9 صباح أمس السبت، إلى 9 صباح اليوم الأحد.
وأوضح أن عدد المحطات التي سجلت أمطارًا في منطقة الرياض، 5 محطات، وكانت محطة الحريق هي الأعلى بنسبة 2.0 mm؛ فيما سجلت محطات الصناعية القديمة 0.4 mm، ورماح 0.2 mm، والحريق 0.2 mm، والقويعية 1.0 mm، و"حوطة بني تميم- الحلوة- محمية الوعول" 1.0 mm.
وفي منطقة عسير، سجلت 3 محطات أمطارًا؛ حيث شهدت أبها- المركز الوطني للأرصاد بالسودة" 0.4 mm، و"أبها- شعار" 1.4 mm، وسجلت النماص الكمية الأعلى بـ1.8 mm.
وسجلت 4 محطات في الشرقية أمطارًا، وجاءت الكمية الأعلى في رأس تنورة بـ1.2 mm، والدمام 0.2 mm، والخبر 0.2 mm، وبقيق 0.2 mm.
وشهدت محطتان في منطقة مكة المكرمة تسجيل أمطار، حصدت فيها رنية الكمية الأكبر من الأمطار بـ3.2 mm، وسجلت "جدة- ثول- جامعة الملك عبدالله" 1.0 mm.