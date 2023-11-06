بدايته مليون ريال.. مزاد "لوسد إير"- نسخة المملكة ينطلق 9 نوفمبر ولمدة 4 أيام

فتحت "لوسد" أبوابها للمشاركة في المزاد الرقمي على السيارة الفريدة من نوعها "لوسد إير"- نسخة المملكة، حيث توفر فرصة لن تتكرر بامتلاك "لوسد إير"- نسخة المملكة الحصرية للمملكة العربية السعودية.
وتم تصنيع 93 نسخة فقط من طراز لوسد إير- نسخة المملكة، وفي هذا المزاد تطرح الشركة الفرصة المميزة للحصول على نسخ محدودة، وهي السيارة رقم 1 من أصل 93، والسيارة رقم 93 من أصل 93، وتتميز السيارة باللون الذهبي الفاخر وبعجلات 21 بوصة، وسيتم طرحها حصريًا في المزاد الرقمي.
وسيبدأ المزاد على السيارة رقم 1 من أصل 93، في تاريخ 8 نوفمبر الموافق الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وسينتهي في تاريخ 11 نوفمبر، الموافق السبت الساعة التاسعة مساء.
ويبدأ المزاد الثاني على النسخة رقم 93 في تاريخ 10 نوفمبر الموافق الجمعة الساعة الواحدة مساء وينتهي بتاريخ 12 نوفمبر الموافق الأحد في الساعة الخامسة مساءً، وجميع المزادات ستكون رقمية.
وستكون استضافة المزاد الرقمي عبر منصة Seven Car Lounge، حيث ستكون المنصة الرسمية لمزاد لوسد إير نسخة المملكة.
ويمكن للمهتمين المشاركة في المزاد عبر الرابط ، حيث سيتمكن الجميع من المزايدة والتنافس للحصول على النسخ الحصرية من لوسد إير- نسخة المملكة.
سيبدأ المزاد بالسيارة رقم 1 لتحديد أعلى مبلغ مزايدة. سيساعد هذا النهج على تنبؤ المبلغ الأعلى المتوقع للمزايدة لبقية السيارات. ويبدأ المزاد لكل سيارة من مليون ريال سعودي.
وسيتم التبرع بجميع عوائد المزاد لجمعية دسكا "الجمعية الخيرية لمتلازمة داون" فمن خلال المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، لن يحظى المشاركون فقط بفرصة امتلاك سيارة استثنائية، بل كذلك بفرصة المساهمة في مبادرة لموضوع جدير بالاهتمام.
ويبدأ تاريخ المزاد من تاريخ 9 نوفمبر وحتى 12 نوفمبر.