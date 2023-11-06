بدايته مليون ريال.. مزاد "لوسد إير"- نسخة المملكة ينطلق 9 نوفمبر ولمدة 4 أيام

وتم تصنيع 93 نسخة فقط من طراز لوسد إير- نسخة المملكة، وفي هذا المزاد تطرح الشركة الفرصة المميزة للحصول على نسخ محدودة، وهي السيارة رقم 1 من أصل 93، والسيارة رقم 93 من أصل 93، وتتميز السيارة باللون الذهبي الفاخر وبعجلات 21 بوصة، وسيتم طرحها حصريًا في المزاد الرقمي.