"هلال مكة" يباشر قرابة 21 ألف حالة إسعافية خلال شهر

وأوضحت الهيئة أن البلاغات تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية وأزمات تنفسية وحالات أخرى تعاملت معها الفِرَق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهّزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة؛ حيث سجلت الحالات المرضية أعلى نسبة بـ(7093) حالة إسعافية؛ بينما سجلت الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية (2684)، كما سجلت في المرتبة الثالثة الأزمات التنفسية بـ(2080) حالة.