"هلال مكة" يباشر قرابة 21 ألف حالة إسعافية خلال شهر

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال شهر أكتوبر الماضي 20594 حالة إسعافية تجاوبت معها الفِرَق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.
وأوضحت الهيئة أن البلاغات تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية وأزمات تنفسية وحالات أخرى تعاملت معها الفِرَق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهّزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة؛ حيث سجلت الحالات المرضية أعلى نسبة بـ(7093) حالة إسعافية؛ بينما سجلت الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية (2684)، كما سجلت في المرتبة الثالثة الأزمات التنفسية بـ(2080) حالة.
وقالت الهيئة إن غرفة العمليات تستقبل البلاغات الإسعافية عبر الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية، الذي يدعم ٩ لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة.