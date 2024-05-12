موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، رصدتها "سبق" في حينها، ومن أبرزها ترحيب السعودية بتبنِّي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة قرارًا، يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهَّلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإعلان الكويت حل مجلس الأمة، ونفي هيئة الغذاء والدواء ما يُثار حول تسعير الأدوية، وبيان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن حادثة التسمم.