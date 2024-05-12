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موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي

تفاصيل دخول صاحبة أول لقب دولي في عالم الهجن وموعد نزال "حلبة النار" التاريخي
موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، رصدتها "سبق" في حينها، ومن أبرزها ترحيب السعودية بتبنِّي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة قرارًا، يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهَّلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإعلان الكويت حل مجلس الأمة، ونفي هيئة الغذاء والدواء ما يُثار حول تسعير الأدوية، وبيان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن حادثة التسمم.

فيما شهد الأسبوع الماضي أيضًا إنقاذ معلم طالبًا في تبوك، وتفاعُل مدير الهلال الأحمر بالمنطقة لتكريمه. وكشف أمير عسير طبيعة مقطع الإعلامي الذي تم تداوله على نطاق واسع، وواقعة العفو التي تمت قبيل تنفيذ القصاص، وتفاصيل حالة الفنان محمد عبده.. وغيرها من الأحداث.

موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
"الشؤون البلدية": حالات التسمم في "همبرغيني" بسبب بكتيريا في عينة "مايونيز" من شركة BON TUM
موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتوقيف العمل ببعض بنود الدستور
موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
السعودية تُرحِّب بتبنِّي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية قرارًا يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة
موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
بعد الفيديو المتداول.. أمير عسير ينصف الإعلامي "عسكر": ما حصل ظلم وأنا الشاهد
موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
بالأغلبية الساحقة.. 143 تدعم منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة.. وإسرائيل تعلق
موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
"تنظيم الإعلام" تؤكّد أن "أطفالنا ليسوا أداة إعلانية".. وتتوعّد المخالفين
موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
بالفيديو.. معلم بتبوك ينقذ طالبًا من حالة اختناق بسبب قطعة خبز
موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
بعد إنقاذه طالبًا.. مدير "هلال تبوك" يوجّه بتكريم "المعلم البلوي"
موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
"الغذاء والدواء": لم يتم إلغاء تسعير الأدوية.. وطباعة السعر على العبوة اختياري
موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
قدّم نموذجًا في العفو والصفح.. مُواطن يتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالحفر
موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
18 مايو.. "حلبة النار" تُشعل الأجواء الرياضية والترفيهية في الرياض وتجذب أنظار العالم
موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
بشبكة عملاقة من الطرق.. جاهزية المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام
موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
الأعلى تاريخيًا.. السيولة في الاقتصاد السعودي تبلغ أكثر من 2.823 تريليون ريال
موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
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موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
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موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
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موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
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موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
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موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
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موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
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موجز "سبق" الأسبوعي: ترحيب السعودية بقرار عضوية فلسطين.. وواقعة العفو.. ومُعلّم ينقذ طالبًا.. وتفاصيل فيديو الإعلامي
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