بالتعاون مع "IUCN".. "الغطاء النباتي" يبدأ تنفيذ تنمية المراعي الطبيعية في 10 مناطق

وتستهدف الأعمال الجارية دراسة مواقع وتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المراعي المتدهورة، وحصاد مياه الأمطار على مساحة تقدر بحوالي مليون و800 هكتار؛ وذلك لاختيار طرق حصاد المياه للمواقع المقترحة، وأنواع البذور التي يتمّ نثرها في البيئات المختلفة والطرق المناسبة لذلك، وتقييم الوضع الحالي في المناطق الصحراوية والساحلية والجبلية من خلال التقنيات الحديثة وسيارات الدفع الرباعي المجهزة بأحدث المعدات والتقنيات من أجهزة الـGPS، وأجهزة قياس معدّل الأمطار وأجهزة القياسات النباتية والحيوانية وقياسات التربة، التي تعمل على إجراء المسوحات الميدانية، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، إضافة إلى تحليل خصائص التربة لاختيار طريقة التشجير المناسبة في عمليات نثر البذور، وأنواع الأشجار والشجيرات التي ستتم زراعتها عبر إجراء الأبحاث والتجارب الحقلية.