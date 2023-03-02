أمين "التعاون الإسلامي": تدنيس المصحف عمل مقيت يجب إدانته من الجميع

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في كلمته في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد في جنيف، التزام منظمة التعاون الإسلامي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.