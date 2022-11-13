سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11246 نقطة

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، وعذيب للاتصالات، ودلة الصحية، وأنابيب، ونسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: مجموعة تداول، ومجموعة فتيحي، وشمس، وعناية، والتطويرية الغذائية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.89% و9.92%.