"أمير الشرقية" يبحث مع "الشبل" تطورات مشروعات المياه الجاري تنفيذها

وقدّم "الشبل" لأمير المنطقة، تقريرًا عن أعمال الشركة ممثلة في القطاع الشرقي ومشاريع تحسين جودة المياه التي انطلقت أعمال تنفيذها عقب الانتهاء من مرحلة التصاميم، إضافة إلى الخدمات التي تقدّمها لعملائها في المنطقة؛ مؤكدًا الحرص على سرعة الاستجابة لبلاغات السكان وتقليص الفارق الزمني نحو الاستجابة والارتقاء بجودة الحياة في الخدمات البيئية؛ موضحًا أن الشركة تعمل على مشاريع الحزمة الأولى من محفظة المشاريع التي دُعّمت بها مؤخرًا من القيادة الرشيدة، والتي بلغ عددها (71) مشروعًا؛ حيث تم طرح ستة مشاريع، وترسية ثلاثة مشاريع.. ويخضع مشروعان لإجراءات الترسية؛ فيما يتم الإعداد لستين مشروعًا، إضافة للمشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة الشرقية والتي يبلغ عددها 46 مشروعًا منها 10 مشاريع لتحسين جودة المياه بقيمة إجمالية لكل المشاريع (5.6) مليارات ريال بالدمام والخبر والقطيف والأحساء والجبيل ورأس تنورة والخفجي وحفر الباطن.