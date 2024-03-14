السعودي الألماني الصحية" تتم بنجاح طرح صكوك بالسوق العام بقيمة مليار ريال

أتمت السعودي الألماني الصحية طرح الشريحة الأولى من برنامج الصكوك بقيمة مليار ريال طرحاً عاماً تحت برنامج أدوات الدين الموافق عليه من قبل هيئة السوق المالية، وذلك بالتعاون مع شركة الراجحي المالية كمستشار مالي ومدير الترتيب والمتعامل الوحيد. و يعتبر طرح الصكوك بالسوق العام من قبل شركة السعودي الألماني الصحية هو الأول من نوعه في قطاع شركات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.
وحظي الطرح بإقبال كبير من مختلف المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية وشركات التأمين والبنوك المحلية، حيث تمت تغطية الإكتتاب بنسبة تفوق أكثر من 120% من القيمة الإجمالية المعروضة في السوق و وصل عدد المستثمرين والمكتتبين إلى أكثر من 9 آلاف مكتتب، ما يعكس ثقة مستثمري الأفراد والشركات على الأداء المالي للشركة وخططها المستقبلية.
وأشار مكارم صبحي بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية إلى أن أحد الأسباب التي دفعت المجموعة لإصدار برنامج الصكوك هو سعيها لأن تكون من المساهمين في تطوير أسواق الدين المحلية والوصول لأكبر شريحة ممكنة من الراغبين في الاستثمار في أدوات الدين، حيث سيتم تداول هذه الصكوك في منصة تداول مما يتيح للمستثمرين القدرة على شراء وبيع الصكوك في السوق الثانوية.
كما قامت "السعودي الألماني الصحية" بالتعاون مع شركة الراجحي المالية بتخصيص كامل لجميع المستثمرين الأفراد، فيما حصلت الشركات على تخصيص جزئي. وسعت المجموعة من خلال هذا الطرح إلى تنويع مصادر التمويل المتاح لها بعيداً عن وسائل التمويل التقليدية، حيث بلغت نسبة التخصيص للبنوك المحلية 45% تقريباً من إجمالي الطرح، وحصلت المؤسسات الحكومية والمالية وشركات التأمين على تخصيص بنسبة 28%، فيما حصل الأفراد على نسبة تخصيص تقدر بـ 27% من إجمالي الطرح.
وتعرب شركة السعودي الألماني الصحية عن شكرها لهيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية على الدعم اللامحدود الذي قدموه خلال فترة الطرح. كما تتوجه بالشكر للمستثمرين على ثقتهم الكبيرة في "السعودي الألماني الصحية".