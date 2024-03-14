السعودي الألماني الصحية" تتم بنجاح طرح صكوك بالسوق العام بقيمة مليار ريال

وأشار مكارم صبحي بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية إلى أن أحد الأسباب التي دفعت المجموعة لإصدار برنامج الصكوك هو سعيها لأن تكون من المساهمين في تطوير أسواق الدين المحلية والوصول لأكبر شريحة ممكنة من الراغبين في الاستثمار في أدوات الدين، حيث سيتم تداول هذه الصكوك في منصة تداول مما يتيح للمستثمرين القدرة على شراء وبيع الصكوك في السوق الثانوية.