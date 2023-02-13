"الجضعي" يفتتح مؤتمر جمعية معلومات الأدوية "DIA"

كما يسلّط المؤتمر الضوء عبر جلسة حوارية "سعودي تاونهول" على الجهود التي تبذلها المملكة لدعم وزيادة وصول الأدوية المبتكرة للمرضى؛ مثل مسار الأدوية الواعدة، ودور الخطة الوطنية للصناعة في ضمان الأمن الدوائي، بالإضافة إلى المبادرات المتعلقة بتوفر الأدوية في المملكة والدور الفعال الذي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء لتحقيق أهداف ومرتكزات رؤية 2030.