شاهد.. أمانة الطائف تنفذ فرضية تساقط صخور جراء الأمطار

نفذت أمانة الطائف، ممثلةً بالإدارة العامة للكوارث والأزمات، اليوم الخميس، فرضية الانهيارات الصخرية من المرتفعات الغربية لمدخل المدينة؛ بسبب هطول الأمطار الغزيرة.
جاء ذلك ضمن استعدادات الأمانة للحالة المطرية المتوقعة، ورفع درجة جاهزية كوادر العمل البشرية والآلية والمعدات؛ للتعامل مع الحالات المطرية، والحد من أخطارها وتداعياتها المحتملة.
وقد شارك في تنفيذ الفرضية الجهات ذات العلاقة، وشملت القطاعات الأمنية والصحية والخدمية من شركاء الأمانة.
وتم تفعيل خطة الأمطار والسيول، وتوجيه فرق الدعم والمساندة من مراكز الإسناد القريبة، مدعومةً بفرق العمل البلدية الميدانية والمعدات "مضخات، صهاريج، شيولات، قلابات، رافعات"، إضافة إلى فرق الدفاع المدني والصحة والآليات والإسعافات، وتنسيق أعمال فرق المرور وباقي الجهات المختصة، كما جرى رفع درجة الاستعداد للطوارئ بين الجهات المختلفة.
ونجحت التجربة الفرضية في الوقوف على مدى جاهزية المركز الموحد لخدمة البلاغات 940، وغرفة العمليات المشتركة، ووضع الفرق الميدانية وسرعة التعامل مع كل حالة حسب درجات الأولوية والأهمية.
كما جرى توفير وسائل السلامة لفرق العمل ونجاح آلية التصعيد، فيما كانت مشاركة فرق الدفاع المدني والصحة فاعلة في سرعة نقل المصابين لمنطقة الفرز الطبي.
يُذكر أن مشكلة تساقط الصخور وتدحرجها تتكرر مع وقت هطول الأمطار، خصوصًا في جبل كرا بالهدا، ما يستدعي من الجهات المختصة إغلاقه احترازيًا لسلامة مستخدميه.