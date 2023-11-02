شاهد.. أمانة الطائف تنفذ فرضية تساقط صخور جراء الأمطار

وتم تفعيل خطة الأمطار والسيول، وتوجيه فرق الدعم والمساندة من مراكز الإسناد القريبة، مدعومةً بفرق العمل البلدية الميدانية والمعدات "مضخات، صهاريج، شيولات، قلابات، رافعات"، إضافة إلى فرق الدفاع المدني والصحة والآليات والإسعافات، وتنسيق أعمال فرق المرور وباقي الجهات المختصة، كما جرى رفع درجة الاستعداد للطوارئ بين الجهات المختلفة.