"هيئة الاتصالات": 33.7 مليون مكالمة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم الثامن من ذي الحجة 1445هـ

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم الثامن من ذي الحجة 1445هــ، حيث بلغ إجمالي عدد المكالمات 33.7 مليون مكالمة، منها 31.1 مليون مكالمة محلية، و2.6 مليون مكالمة دولية، بنسبة نجاح بلغت 99% وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة إجمالي استهلاك البيانات البالغ 6.3 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة أكثر من 2.58 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (867.53ميجابايت/ مشترك)، متجاوزًا ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 380 ميجابايت/ مشترك.