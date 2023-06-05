تسهيلاتٌ تُعِين الحجاج.. مبادرة "ترحيب" لاستقبال ضيوف الرحمن إلى تفعيل

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي، أن المبادرة تهدف إلى تقديم كل الخدمات والتسهيلات التي تُعِين الحجاج وزوار المسجد الحرام على تأدية مناسكهم وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" لعامها الـ11 تحت شعار "من الوصول إلى الحصول"؛ تحقيقًا لخطة الرئاسة التطويرية 2024 في إثراء تجربة ضيوف الرحمن.