صندوق التنمية الصناعية يطلق مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية"

وأعلن الصندوق الصناعي خلال الحفل عن عددٍ من البرامج والمنتجات الجديدة لتمكين القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة، من أبرزها: الشراكة مع القطاع الخاص لدعم الاحتياجات التشغيلية للقطاعات المدعومة من الصندوق، تتمثل في الشراكة مع البنوك التجارية لتوفير السيولة النقدية، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على تمويل رأس مال عامل من البنوك التجارية بضمان من الصندوق الصناعي، وكذلك دعمهم في الحصول على تسهيلات ائتمانية تجارية لمشتريات المواد الخام من الشركات الكبرى بضمان من الصندوق.