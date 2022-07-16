أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية؛ أن واشنطن لن تتخلى عن الشرق الأوسط؛ حيث تلعب منذ عقود دورًا سياسيًّا وعسكريًّا محوريًّا، ولن تسمح بوجود فراغ تملؤه قوى أخرى.
وقال "بايدن": "لن نتخلى عن الشرق الأوسط، ولن نترك فراغًا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران".
وتابع: سنعمل في منطقة الشرق الأوسط، ونؤسس لعلاقات اقتصادية مستدامة، والولايات المتحدة ستبقى شريكًا نشطًا في الشرق الأوسط، والمصالح الأمريكية مرتبطة مع النجاحات في الشرق الأوسط.
وأردف الرئيس الأمريكي: لن نسمح لإيران بنشر التوترات في المنطقة، كما نرفض استخدام القوة لتغيير الحدود، لن نسمح بتعريض حرية الملاحة البحرية في المنطقة للخطر، وإدارتي تمنح الأولوية لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.