بايدن: لن نتخلى عن الشرق الأوسط ولن نترك فراغًا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية؛ أن واشنطن لن تتخلى عن الشرق الأوسط؛ حيث تلعب منذ عقود دورًا سياسيًّا وعسكريًّا محوريًّا، ولن تسمح بوجود فراغ تملؤه قوى أخرى.