أمطار وصواعق.. "الأرصاد" يرفع درجة التنبيه إلى اللون الأحمر على مكة المكرّمة والشرقية

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقتَي مكة المكرّمة والشرقية، متوقعاً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريان للسيول.
وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في مكة المكرّمة من الثانية عشرة ظهراً حتى الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، ويشمل محافظة الطائف، فيما يستمر في المنطقة الشرقية حتى التاسعة مساء اليوم بكل من الأحساء والعديد وبقيق.
وتوقّع "الأرصاد" أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من: رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.