أمطار وصواعق.. "الأرصاد" يرفع درجة التنبيه إلى اللون الأحمر على مكة المكرّمة والشرقية

وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في مكة المكرّمة من الثانية عشرة ظهراً حتى الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، ويشمل محافظة الطائف، فيما يستمر في المنطقة الشرقية حتى التاسعة مساء اليوم بكل من الأحساء والعديد وبقيق.