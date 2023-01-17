الممطرة العاشرة تنتهي اليوم وغداً موجة برد.. الحصيني: الصغرى درجة واحدة بالشمالية

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من مساء اليوم متوقع موجة برد شبه قوية على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية، وهي الموجة الخامسة منذ دخول شتاء هذا العام.. "الصغرى" في الشمالية من 1 – 2، وفي الوسطى من 2 – 8، والشرقية والمدينة المنوّرة من 6 – 11، ومتوقع أن تستمر أياماً، إلا أن يصرفها الله.