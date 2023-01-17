الممطرة العاشرة تنتهي اليوم وغداً موجة برد.. الحصيني: الصغرى درجة واحدة بالشمالية

تَوقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، مساء الثلاثاء 1444/6/24هـ، انتهاء #الحالة_الممطرة_العاشرة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: من مساء اليوم متوقع موجة برد شبه قوية على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية، وهي الموجة الخامسة منذ دخول شتاء هذا العام.. "الصغرى" في الشمالية من 1 – 2، وفي الوسطى من 2 – 8، والشرقية والمدينة المنوّرة من 6 – 11، ومتوقع أن تستمر أياماً، إلا أن يصرفها الله.
وتابع: تتموضع الأمطار، اليوم، على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، بما فيها الصمان والشمالية، والجوف، والقصيم، خاصة شرقها، والكويت وقطر والإمارات، بأمطارٍ متفاوتة من خفيفة لمتوسطة، وحبات بَرَد غزيرة على الصمان وشمال الشرقية.