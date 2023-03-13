ماذا لو لم يكن محور الأرض مائلًا؟.. وضعٌ غريب سيعيشه الناس يكشفه "المسند"!

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن وقتين من السنة يتساوى فيهما الليل والنهار، مبرزًا الحكمة من تعاقب الفصول.
وتفصيلًا طرح "المسند" تساؤلًا، عبر حسابه على "تويتر"، يقول فيه: "متى يتساوى الليل مع النهار؟ والحكمة من تعاقب الفصول؟"، ثم أجاب: "يتساوى الليل مع النهار في وقتين في السنة، الوقت الأول: في الاعتدال الربيعي ويكون دائمًا في شهر مارس".
وأضاف: "الوقت الثاني: يكون في الاعتدال الخريفي ويكون دائمًا في شهر سبتمبر، ونعني بالتساوي أن يكون وقتا الشروق والغروب وقتًا واحدًا للصباح والمساء، وهذا بالطبع لا يكون في يوم واحد في العالم بأكمله؛ بل يختلف من مكان لآخر؛ وفقًا للموقع الفلكي من خط الاستواء".
وتابع: "ففي جنوب السعودية -على سبيل المثال- يتساوى الليل مع النهار في 13 مارس تقريبًا؛ بينما في وسط السعودية في 15 مارس تقريبًا، بينما في شمال السعودية في 17 مارس تقريبًا، ويمكن القول على وجه التقريب إن تماثل الليل والنهار لكل منهما 12 ساعة يكون في العشر الأوسط من شهر مارس على مستوى العالم من كل عام".
وأردف: "في هذا العام 1444هـ 2023م ستتعامد الشمس -بإذن الله تعالى- على خط الاستواء يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 مارس؛ وذلك عند الساعة 12:24 ص بتوقيت مكة المكرمة، ومنه يبدأ فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي، وفي المقابل يبدأ فصل الخريف في نصف الكرة الجنوبي؛ وفقًا لحركة الشمس الظاهرية؛ حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء.
وبيّن "المسند"، أن "من فضل الحكيم العليم أنْ جَعَل محور الأرض مائلًا 23 درجة، ولو كان محورها مستقيمًا؛ لما كان هناك أربعة فصول على الأرض، ولعاش الناس فصلًا واحدًا فقط حسب موقعهم الجغرافي، وستكون المناطق الشمالية من الأرض متجمدة كالقطب أو شديدة البرودة، ولا تصلح للحياة البتة، وستكون المناطق الاستوائية حارة جدًّا جدًّا لا تصلح للحياة أيضًا، وعليه سوف يتجمع الناس في شريطين ضيقين من الأرض؛ الأول شمال خط الاستواء والثاني جنوبه، وهنا تصعب الحياة وتضيق، ويكون الإنسان في عسر وحرج ومشقة، ولله في خلقه شؤون".