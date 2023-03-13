ماذا لو لم يكن محور الأرض مائلًا؟.. وضعٌ غريب سيعيشه الناس يكشفه "المسند"!

وبيّن "المسند"، أن "من فضل الحكيم العليم أنْ جَعَل محور الأرض مائلًا 23 درجة، ولو كان محورها مستقيمًا؛ لما كان هناك أربعة فصول على الأرض، ولعاش الناس فصلًا واحدًا فقط حسب موقعهم الجغرافي، وستكون المناطق الشمالية من الأرض متجمدة كالقطب أو شديدة البرودة، ولا تصلح للحياة البتة، وستكون المناطق الاستوائية حارة جدًّا جدًّا لا تصلح للحياة أيضًا، وعليه سوف يتجمع الناس في شريطين ضيقين من الأرض؛ الأول شمال خط الاستواء والثاني جنوبه، وهنا تصعب الحياة وتضيق، ويكون الإنسان في عسر وحرج ومشقة، ولله في خلقه شؤون".