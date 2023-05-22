"درجات الحرارة بالمملكة".. الأحساء الأعلى وأبها الأدنى وهنا الرطوبة 90%

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ41 مئوية، فيما سجّلت أبها والباحة أقل درجة حرارة 15 مئوية.