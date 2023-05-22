"درجات الحرارة بالمملكة".. الأحساء الأعلى وأبها الأدنى وهنا الرطوبة 90%

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ41 مئوية، فيما سجّلت أبها والباحة أقل درجة حرارة 15 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالآتي: "حفر الباطن والأحساء 41 مئوية، وكل من مكة المكرّمة والرياض والصمان والخرج 40 درجة".
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ15 مئوية، تليها الطائف 17 درجة، وطريف والقريات 18 مئوية.
وسجّلت ينبع وأبها وجازان أعلى رطوبة بنسبة 90% و85%.