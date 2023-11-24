موسم الرياض يوقّع شراكة مع أستديو Steel City Interactive على لعبة "Undisputed"

أعلن موسم الرياض وأستديو Steel City Interactive المتخصص في تطوير الألعاب، أمس، عن الشراكة في تقديم إحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم، بإطلاق لعبة فيديو الملاكمة المرتقبة قريباً "Undisputed".
وتم توقيع الشراكة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية (GEA) المستشار تركي آل الشيخ، حيث وقّع الشراكة من جانب الهيئة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه فيصل بافرط، والرئيس التنفيذي ومؤسس SCI آش حبيب.
وستشمل الشراكة التعاون في العلامات التجارية المشتركة، حيث سيتم عرض علامة "موسم الرياض" في اللعبة، كما ستتم إضافة حلبة جديدة تحمل اسم المملكة أرينا، وهو اسم مستوحى من إحدى مناطق موسم الرياض، إلى جانب منطقة تفاعلية متاحة للاعبين بعد الإطلاق.
وينضم موسم الرياض إلى مجموعة مرموقة من المؤسسات والمحترفين في عالم الملاكمة بما في ذلك WBC وIBF و WBO و The Ring Magazine و British Boxing Board of Control و CompuBox و BoxRec بالتعاون مع SCI لإنشاء أول لعبة ملاكمة رئيسية منذ حوالي عشر سنوات.
وأكد المستشار تركي آل الشيخ، على أن شراكة موسم الرياض مع شركة Steel City Interactive في لعبتها المنتظر إطلاقها قريباً باسم Undisputed تمثل واحدة من مبادرات الموسم في دعم الترفيه وتوفير العديد من الخيارات الترفيهية للجمهور، منها استمتاعهم بممارسة رياضة الملاكمة من خلال الألعاب الإلكترونية، مشيراً إلى أن اللعبة تضم أكثر من 200 ملاكم من أشهر الملاكمين مسجلين في اللعبة، لافتاً إلى ظهور حلبة المملكة أرينا، وشعار موسم الرياض في اللعبة.
من جانبه، بين آش حبيب أن هذه الشراكة مع موسم الرياض تؤكد مهمتنا في العمل عن كثب مع أكبر الأسماء في عالم الملاكمة وتقديم لعبة للاعبين تجمع بين الإثارة والتحدي في هذه الرياضة".
وأضاف أن لعبة Undisputed تهدف إلى إيجاد تجربة الملاكمة الأكثر واقعية وتفاعلية حتى الآن؛ مع نظام متطور لحركة القدم، وأكثر من 60 لكمة مختلفة، وأكثر من 200 ملاكم تم التوقيع معه، ووضع توظيف مفصل، مؤكداً أن شركة SCI تقوم بتطوير اللعبة بالتعاون مع المنظمات والمحترفين في مجال الملاكمة.