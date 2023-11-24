موسم الرياض يوقّع شراكة مع أستديو Steel City Interactive على لعبة "Undisputed"

وأكد المستشار تركي آل الشيخ، على أن شراكة موسم الرياض مع شركة Steel City Interactive في لعبتها المنتظر إطلاقها قريباً باسم Undisputed تمثل واحدة من مبادرات الموسم في دعم الترفيه وتوفير العديد من الخيارات الترفيهية للجمهور، منها استمتاعهم بممارسة رياضة الملاكمة من خلال الألعاب الإلكترونية، مشيراً إلى أن اللعبة تضم أكثر من 200 ملاكم من أشهر الملاكمين مسجلين في اللعبة، لافتاً إلى ظهور حلبة المملكة أرينا، وشعار موسم الرياض في اللعبة.