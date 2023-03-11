"الإبراهيم": في يوم العلَم.. نستذكر مسيرة تاريخية مجيدة

رفع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم العلم.
وقال "الإبراهيم": "نستذكر في يوم العلم المسيرة التاريخية المجيدة منذ توحيد الدولة وجمع الكلمة على هذه الأرض المعطاءة، حتى الوصول إلى عهد الرخاء والازدهار، بفضل من الله عز وجل ثم بتوجيهات القيادة وجهود الرجال المخلصين، الذين رسّخوا قيم التوحيد والعدل والنماء التي يرمز لها علم المملكة".
وسأل وزيرُ الاقتصاد والتخطيط اللهَ عز وجل أن يُديم على المملكة أمنها واستقرارها وعزتها وازدهارها، وأن يحفظ علَمها شامخًا كما كان على مدار ثلاثة قرون، شاهدًا على قوة الدولة وسيادتها، ورمزًا للتلاحم والوحدة الوطنية.