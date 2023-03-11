"الإبراهيم": في يوم العلَم.. نستذكر مسيرة تاريخية مجيدة

وقال "الإبراهيم": "نستذكر في يوم العلم المسيرة التاريخية المجيدة منذ توحيد الدولة وجمع الكلمة على هذه الأرض المعطاءة، حتى الوصول إلى عهد الرخاء والازدهار، بفضل من الله عز وجل ثم بتوجيهات القيادة وجهود الرجال المخلصين، الذين رسّخوا قيم التوحيد والعدل والنماء التي يرمز لها علم المملكة".