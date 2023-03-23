شاهد .. الفوانيس الرمضانية تصنع لوحة جمالية معبرة عن روحانية شهر رمضان في الباحة

ويستحضر أهالي المنطقة عادات وتقاليد شهر رمضان بتعليق اللوحات والعبارات الترحيبية بالشهر الفضيل في مداخل الأسواق والحارات، كما تتزين المنازل بالفوانيس والأتاريك الجميلة في طابع يرتسم معه الفرح والابتهاج، وسط ممارسة الأطفال الألعاب الشعبية في ليالي رمضان.