طيران ناس يحقق نمواً مضاعفاً في الأداء والتشغيل خلال 2022

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "طيران ناس" بندر المهنا: "تأتي نسب النمو التي سجلها طيران ناس خلال العام 2022 في الأداء التشغيلي والعمليات وبرامج التوطين، لتعكس التزام الشركة بمواصلة التوسع تحت شعار نربط العالم بالمملكة، وتعزيزاً لمكانتها الرائدة كأفضل شركة في قطاع الطيران الاقتصادي بالشرق الأوسط وضمن أفضل 10 خطوط طيران في العالم من فئتها، كما تؤكد المضي قدما في الخطة الاستراتيجية للشركة مع استلام 8 طائرات جديدة إلى اسطولها من طراز إيرباص A320neo، وانضمام طائرتين إيرباص A330، التي ستساهم في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والتوسع في أسواق جديدة، إضافة إلى موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة عدد طلبيات الشراء لــ 250 طائرة، بالانسجام مع مستهدفات الرؤية 2030، واستراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر، و250 وجهة عالمية و100 مليون سائح سنوياً".