"هلال الباحة" يباشر حادث تصادم يخلف 5 إصابات بين خطيرة ومتوسطة

أهابت هيئة الهلال الأحمر بجميع المواطنين عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية والتي لا تستغرق الفرق وقتاً طويلاً للوصول للموقع للتعامل مع نوعية الإصابة لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى، حتى لا تكون هناك مضاعفات قد تؤدي لا سمح الله إلى شلل نتيجة التحريك الخاطئ.
وفي التفاصيل، جاء ذلك بعدما ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر عن وقوع حادث تصادم عند الساعة: 18:33 اليوم الخميس، بطريق العقيق الباحة تحديداً اللحيان ووجود إصابات إحداهما نقلت عن طريق مواطن.
وتم على الفور توجيه فرقتين إسعافية وفرقة عناية والقائد الميداني للموقع حيث تبين وجود خمس إصابات بالموقع، وتم التعامل معها إسعافياً بالموقع حسب البروتوكول الإسعافي المتبع، وكانت الإصابات إصابتين خطيرتين وإصابتين متوسطتين وتم نقلها لمستشفى العقيق العام وإصابة نُقلت عن طريق مواطن وتمت الاستجابة من الفرق الإسعافية خلال 10 دقائق من ورود البلاغ لوصول الفرق الإسعافية بالموقع وإدارتها للعملية الإسعافية.
وشددت الهيئة على سرعة الاتصال برقم البلاغات 997 أو تطبيقي أسعفني وتوكلنا في حال وقوع أي حالة إسعافية والابتعاد عن التجمهر وإفساح المجال لرجال الهلال الأحمر.