"الجضعي": الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال بين المملكة والمغرب سيعزز التعاون

ويعمل المركز السعودي للحلال على 13 مبادرة في الاستراتيجية الوطنية للحلال، بمشاركة الجهات ذات العلاقة والتي تسهم في ترسيخ ريادة المملكة العربية السعودية ومرجعيتها في اقتصاديات الحلال؛ منها منصة الحلال العالمية، ومبادرة دعم منشآت المحلية بمنحها شهادة الحلال، وتطوير آلية الرقابة على الجهات المانحة والمعينة من قبل المركز، وذلك بهدف رفع مستوى الرقابة على المنشآت المصدرة إلى المملكة العربية السعودية، كما وقّع المركز عدة اتفاقيات مع الجامعات السعودية للقيام بالأبحاث و تطوير الحلال، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية في قطاع الحلال حول العالم.