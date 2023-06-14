"موانئ" تُوَقّع اتفاقية إنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود بميناء ينبع الصناعي

ويبلغ عدد الخزانات في كل مرحلة من مرحلتيْ تنفيذ المشروع 144 خزانًا بحجم 8.650 طنًّا متريًّا مكعبًا لكل خزان؛ تتنوع بين خزانات للديزل، وخزانات للبنزين، وخزانات لزيت الوقود الثقيل، إضافة إلى خزانات لمواد بترولية أخرى؛ حيث إن سعة الخزان مرنة لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وحسب المعايير العالمية.