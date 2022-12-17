إدارة للتدريب التقني بالرياض تنظم ندوة افتراضية حول مكافحة الفساد

نظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض -ممثلة في الكلية التقنية للبنين بالقويعية- ندوة افتراضية بعنوان "دور المملكة الاستراتيجي لمكافحة الفساد محليًّا وعالميًّا"، احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد برعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
وافتتح "الفهيد" الندوة، بالتأكيد على أهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وجهود المملكة في ذلك من خلال إنشاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وبيّن أن تنظيم هذه الندوة جاء انطلاقًا من حرص المؤسسة في نشر وترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والأمانة للحد من أخطار الفساد في المجتمع.
واستعرض نائب المحافظ للتدريب د.عادل بن حمد الزنيدي جهود المؤسسة في ترسيخ مفهوم النزاهة وتعزيز قيمها في المنشآت التدريبية.
واشتملت الندوة على جلستين، تناولت الأولى "نهج المملكة الرائد في تعزيز مبدأ الشفافية ومواجه الفساد لتحقيق أهداف رؤية 2030"، وأدار حوارها سعادة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، وشارك فيها الأميرة غادة بنت فهد آل سعود والشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري والشيخ محمد بن فهد العبدالله.
وناقشت الجلسة الثانية "تأثير الفساد وخطره اقتصاديًّا واجتماعيًّا وأمنيًّا وثقافيًّا" وأدارها عميد الكلية التقنية للبنين بالقويعية شغاث علي الصقور، وشارك فيها الدكتور سعود بن صالح المصيبيح والدكتورة لمياء بنت عبدالمحسن البراهيم وفلوه بنت أحمد القحطاني وبندر شباب بن شميلان.
وقدّم الندوة نائب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عمر بن عبدالعزيز العبيد.
من ناحيته، قال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل: إقامة الندوة تأتي للتذكير بخطورة الفساد وزيادة الوعي لأهمية حماية النزاهة وإشاعة مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد لمواكبة أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما يأتي احتفاء المملكة باليوم العالمي للفساد انطلاقًا من مشاركتها المجتمع الدولي في قضاياه وحرص المملكة على مشاركة المجتمع اهتمامه في تعزيز الجهود المبذولة للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
من جهته، أكد عميد الكلية التقنية للبنين بالقويعية أن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة مسؤولية وطنية لا يقع تنفيذها على عاتق جهة لوحدها، وإنما هي مسؤولية وطنية تتطلب تضافر كل الجهود لمحاربتها والحد من آثارها السلبية.