إدارة للتدريب التقني بالرياض تنظم ندوة افتراضية حول مكافحة الفساد

من ناحيته، قال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل: إقامة الندوة تأتي للتذكير بخطورة الفساد وزيادة الوعي لأهمية حماية النزاهة وإشاعة مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد لمواكبة أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما يأتي احتفاء المملكة باليوم العالمي للفساد انطلاقًا من مشاركتها المجتمع الدولي في قضاياه وحرص المملكة على مشاركة المجتمع اهتمامه في تعزيز الجهود المبذولة للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.