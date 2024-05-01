"1.6" مليار بالمطاعم والمقاهي.. "181" مليون عملية نقاط بيع بأكثر من 10 مليارات خلال أسبوع

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع: بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية "4.008.000" بقيمة "540.555.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في موادّ التشييد والبناء "1.350.000" بقيمة "304.062.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم "156.000" بقيمة "164.771.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية "1.038.000" بقيمة "200.637.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود "14.805.000" بقيمة "792.107.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة "7.383.000" بقيمة "706.733.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث "928.000" بقيمة "225.216.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق "621.000" بقيمة "261.263.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة "1.000.000" بقيمة "70.888.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات "165.000" بقيمة "213.598.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة "21.058.000" بقيمة "1.307.238.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة "2.356.000" بقيمة "214.277.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي "52.822.000" بقيمة "1.646.082.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات "43.140.000" بقيمة "1.731.175.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات "1.110.000" بقيمة "91.427.000" ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل "2.387.000" بقيمة "669.030.000" ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى "26.709.000" بقيمة "1.712.572.000" ريال.