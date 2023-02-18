"الأرصاد": طقسٌ باردٌ وسماءٌ غائمة على معظم مناطق المملكة وتكوُّن الصقيع بالحدود الشمالية والجوف وحائل

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً بارداً وسماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة ولا يُستبعد تكوُّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض ونجران؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ومائج على الجزأين الشمالي والاوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.