"الأرصاد": طقسٌ باردٌ وسماءٌ غائمة على معظم مناطق المملكة وتكوُّن الصقيع بالحدود الشمالية والجوف وحائل

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ومائج على الجزأين الشمالي والاوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.