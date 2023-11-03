بغرض الارتقاء بجودة الخدمات.. أمانة الرياض تضيف "تقديم البلاغات" إلى "مدينتي"

أعلنت أمانةُ منطقة الرياض إضافةَ خدمة تقديم البلاغات إلى تطبيق "مدينتي" على الهواتف الذكية، ضمن جهودها في أتمتة خدماتها، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان.
وأوضحت أن الخدمة تتيح للمستفيدين إمكانيةَ رفع البلاغ ومتابعته، إلى جانب إرفاق الوسائط المتعدّدة؛ وفقًا لمعايير تراعي الخصوصية، والحماية الأمنية للبيانات.
وبيّنت أن الخطوة تهدف إلى زيادة الخيارات أمام السكان لتقديم بلاغاتهم ومقترحاتهم، وضمان سرعة الاستجابة، واستكمالًا لجهودها في تسخير الإمكانات التقنية لصالح السكان والزوار، وتوفير تجربة رقمية سهلة وميسرة للمستفيدين.
وأفادت الأمانة بأن خدمة "940" لتقديم البلاغات لا تزال متاحة؛ حيث يمكن للمستفيدين رفعها عبر عدد من القنوات؛ مثل الاتصال الهاتفي، ومنصة "إكس"، والموقع الإلكتروني.
وأوضحت أن إتاحة تقديم البلاغات إلى تطبيق "مدينتي" جاءت حرصًا منها على تيسير الوصول إلى خدماتها في تطبيق واحد.
ويمكن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها تطبيق مدينتي من خلال الرابط: