بغرض الارتقاء بجودة الخدمات.. أمانة الرياض تضيف "تقديم البلاغات" إلى "مدينتي"

وبيّنت أن الخطوة تهدف إلى زيادة الخيارات أمام السكان لتقديم بلاغاتهم ومقترحاتهم، وضمان سرعة الاستجابة، واستكمالًا لجهودها في تسخير الإمكانات التقنية لصالح السكان والزوار، وتوفير تجربة رقمية سهلة وميسرة للمستفيدين.