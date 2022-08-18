"عقارات الدولة" تدشّن موقعها الإلكتروني الجديد

ويعرّف الموقع بالهيئة ومهامها ‏الموكلة لها، ‏واستراتيجيتها، وبرامجها، ومشاريعها، ومبادراتها ‏التي أطلقتها في ضوء رؤية المملكة 2030، كما يضم مجموعة من التبويبات، شملت نبذةً تعريفية عن الهيئة، وخدماتها الإلكترونية، وأخبارها، وعدداً من الأرقام والمنجزات المتحقّقة، إضافةً إلى صفحة خاصة بالإعلانات بالمشاريع والفرص الاستثمارية التي تطرحها الهيئة باستمرار، مبينًا قنوات التواصل ومنصات مواقع الشبكات الاجتماعية.