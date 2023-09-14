أمطار ورياح وبرد.. "طقس نهاية الأسبوع" وبقايا الإعصار في توقعات "الحصيني"

وأوضح "الحصيني" أن أجواء اليوم الخميس تتضمّن رياحًا من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من الساحل الغربي خاصة وسطه، ورياح متوسطة على الساحل الشرقي من المملكة، فيما تكون رياح الجمعة من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من الساحل الشرقي والغربي وأجزاء من الوسطى ودول الخليج العربي، وكذلك هو الحال يوم السبت "شبيه بالجمعة"، يضاف إلى ذلك أجزاء من القطاع الغربي وجنوب الجزيرة العربية، إلا أن يصرفها الله.