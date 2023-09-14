أمطار ورياح وبرد.. "طقس نهاية الأسبوع" وبقايا الإعصار في توقعات "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني: إنه بحسب النماذج العددية للطقس يتوقع أن تكون أجواء إجازة نهاية هذا الأسبوع من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت حارّة على معظم المناطق خلال النهار، تميل للحرارة أول الليل، وتعتدل آخر الليل، ولطيفة فجرًا، مع تسرّب هواء لطيف على الأطراف الشمالية من المملكة يؤدي إلى تحسّن الأجواء عليها.
وأوضح "الحصيني" أن أجواء اليوم الخميس تتضمّن رياحًا من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من الساحل الغربي خاصة وسطه، ورياح متوسطة على الساحل الشرقي من المملكة، فيما تكون رياح الجمعة من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من الساحل الشرقي والغربي وأجزاء من الوسطى ودول الخليج العربي، وكذلك هو الحال يوم السبت "شبيه بالجمعة"، يضاف إلى ذلك أجزاء من القطاع الغربي وجنوب الجزيرة العربية، إلا أن يصرفها الله.
وتابع يقول عن أجواء إجازة نهاية الأسبوع: "أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة تمتد -إن شاء الله- إلى تهامة تلك المناطق، وتمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من اليمن وسلطنة عمان والإمارات وتسبق برياح نشطة ومغبرة".
وذكر "الحصيني"، وفق حسابه على منصة "إكس" أن "بقايا العاصفة دانيال تؤثر على أجزاء من فلسطين ولبنان والأردن وسوريا وشمال سوريا بأمطار متفاوتة من متوسطة إلى متوسطة، والله أعلم".