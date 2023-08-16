محليات

جازان.. "حرس الحدود" يُحبط محاولة تهريب 110 كجم من نبات القات المخدر

جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
جازان.. "حرس الحدود" يُحبط محاولة تهريب 110 كجم من نبات القات المخدر

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، محاولة تهريب (110) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

جازان
الدوريات البرية لحرس الحدود

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