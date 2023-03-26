يحتفي بالقاصدين ويثري رحلتهم.. شؤون الحرمين تطلق برنامج "العمار وفد الله"

وأوضح مدير عام شؤون هيئة المسجد الحرام ناصر محمد الحمزي، أن البرنامج يهدف للاحتفاء بالقاصدين وإثراء رحلتهم منذ قدومهم للمسجد الحرام وتوعيتهم بهدي النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، بالإضافة إلى تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الزوار القاصدين والمعتمرين، والعمل على التوعية الميدانية لتهيئة الأجواء المناسبة بالتيسير عليهم في أداء المناسك بكل يسر وسهولة، وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.