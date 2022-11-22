"محمد بن سلطان": فوز المنتخب على الأرجنتين لبنة جديدة في تعزيز ثقة السعوديين بوطنهم

أكد الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أن فوز المنتخب السعودي على نظيره منتخب الأرجنتين ليس مجرد فوز في مباراة كرة قدم إنما هو لحظة مهمة في تعزيز ثقة السعوديين بوطنهم الغالي ومنجزاته بأيدي أبنائه الأفذاذ، مقدمًا التهنئة المقرونة بصادق الدعوات للقيادة الرشيدة والشعب السعودي النبيل، بهذا الفوز على منتخب الأرجنتين الذي يعد الأوفر حظًا بكأس العالم لتاريخه الكروي العالمي.
جاء ذلك بتصريح صحفي خاص لـ"سبق"، بهذه المناسبة، حيث قال إن السعودية أصبحت الآن أمام العالم ليست مجرد نفط، إنما شعب وطني لا يعرف المستحيل ومستعد للذهاب لأبعد حدٍ من أجل رفعة شأن وطنه في كل المجالات سواءً علماء أو أطباء أو أدباء متفوقين ومساهمين في التقدم العالمي فنحن قوة ناعمة وقوة ذكية.
وأضاف أن السعودية تقود العالم في بناء مدن حديثة غير مسبوقة بحكمة وبعد نظر في السياسة الدولية التي تعزز السلم العالمي، مشيرًا إلى أن فوز المنتخب ليس مجرد فوز إنما لبنة جديدة في تعزيز ثقة السعوديين بوطنهم، سائلاً الله أن يوفق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق الرفعة للوطن والمواطن.