"محمد بن سلطان": فوز المنتخب على الأرجنتين لبنة جديدة في تعزيز ثقة السعوديين بوطنهم

وأضاف أن السعودية تقود العالم في بناء مدن حديثة غير مسبوقة بحكمة وبعد نظر في السياسة الدولية التي تعزز السلم العالمي، مشيرًا إلى أن فوز المنتخب ليس مجرد فوز إنما لبنة جديدة في تعزيز ثقة السعوديين بوطنهم، سائلاً الله أن يوفق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق الرفعة للوطن والمواطن.