إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي لمعلمات رياض الأطفال للتدريب على الفنون الموسيقية

وتستهدف المرحلة الثانية من البرنامج تدريب ثمانية آلاف معلمة لمرحلة رياض الأطفال من مدارس حكومية وأهلية، بدءًا من شهر سبتمبر المقبل ولمدة أربعة أسابيع متتالية؛ وذلك لتطوير كفاءاتهن، وبناء مهاراتهن المعرفية والأدائية المرتبطة بتنفيذ الأنشطة الموسيقية الموجهة للأطفال، من خلال التعرف على خصائص الصوت والمصطلحات المرتبطة به؛ لبناء شخصية الطفل، وتكوين الذائقة الجمالية لديه.