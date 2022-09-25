"السديس" يُطلق أضخم برنامج للاحتفال باليوم الوطني 92 في تاريخ الرئاسة

وأعلن الرئيس العام في كلمة ألقاها في حفل الرئاسة عن إنشاء مركز للدراسات والأبحاث للمؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله لتوثيق دوره في خدمة الحرمين؛ ليكون مرجعًا للحرمين، إلى جانب تسليط الضوء على الإنجازات التي حققها الملوك المتعاقبون رحمهم الله حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين حفظهما الله.