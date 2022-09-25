"السديس" يُطلق أضخم برنامج للاحتفال باليوم الوطني 92 في تاريخ الرئاسة

أطلق الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمكة، أضخم وأكبر برنامج للاحتفال باليوم الوطني 92 في تاريخ الرئاسة.
ويتضمن البرنامج فعالية ومبادرة ومسابقة ومعارض ميدانية افتراضية للتوسعة، وحوارات إثرائية، تنظم في خمسة مواقع؛ لإبراز دور الملك عبدالعزيز رحمه الله في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بما يواكب هذه المناسبة الوطنية الكبرى.
وأعلن الرئيس العام في كلمة ألقاها في حفل الرئاسة عن إنشاء مركز للدراسات والأبحاث للمؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله لتوثيق دوره في خدمة الحرمين؛ ليكون مرجعًا للحرمين، إلى جانب تسليط الضوء على الإنجازات التي حققها الملوك المتعاقبون رحمهم الله حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأكد "السديس" أن الملك عبدالعزيز رحمه الله لعب دورًا محوريًّا في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار لهذه البلاد المباركة وخدمة الحرمين وقاصديهما.
وأعلن الرئيس العام عن جائزة سيارة خضراء لأفضل عمل بمناسبة اليوم الوطني، إلى جانب تحفيز وتقدير المنسوبين نظير جهودهم في إبراز المناسبة على كل المستويات.
كما أوصى بطباعة إصدار خاص بمناسبة اليوم الوطني العام المقبل، مؤكدًا ضرورة العناية بالمعارض الميدانية والافتراضية للرئاسة بشكل أكبر، وضرورة تتظيم الوكالات، ومعرض مستقل مصاحب بمناسبة اليوم الوطني يربط بين الماضي والحاضر ويعظم ثقافة الانتماء الوطني.
وجدّد الرئيس العام التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، بمناسبة اليوم الوطني، داعيًا المولى أن يحفظهما ويوفقهما لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.