أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030

وأكد سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة : بأن فوز المملكة بإستضافة " معرض إكسبو 2030 " يأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتأكيد للدور الريادي والمكانة الرفيعة للمملكة العربية السعودية إقليمياً ودولياً ، مشيراً سموه بأن المملكة أصبحت وجهة عالمية لمختلف الأحداث مضيفاً سموه بأن استضافة المملكة لهذا الحدث الكبير يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للمملكة في هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله -