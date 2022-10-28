إتاحة التقدّم بطلب تطبيق اللائحة التنفيذية للزكاة لـ 1440هـ عن السنوات المالية قبل 2019م

وذكرت الهيئة أن القرار يستهدف فقط "مكلفي الحسابات"، ويشمل ثلاث حالات للمكلف، وهي: تقديم المكلف إقراراته الزكوية بعد سريان القرار الصادر بتاريخ 23 ربيع الأول 1444هـ الموافق 19 أكتوبر 2022م، وعند فحص الهيئة للمكلف لسنة مالية يسري عليها القرار، بحيث تكون السنة المالية قد بدأت قبل 1 يناير 2019م، بالإضافة إلى الحالة الثالثة، وهي عدم تحصن قرار الهيئة الصادر عن سنة مالية يسري عليها القرار، وذلك عند عدم انتهاء المدد النظامية للاعتراض من تاريخ إصدار الهيئة لقرار فحص المكلف لسنة مالية بدأت قبل 1 يناير 2019م.