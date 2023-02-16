السلطات الجزائرية تلقي القبض على شخص هدّد بتفجير مبنى سفارة المملكة

ألقت السلطات الجزائرية القبض على شخص هدّد بتفجير مبنى سفارة المملكة.
وقالت السفارة في بيان إنها تلقّت سفارة المملكة لدى الجزائر اتصالًا هاتفيًا فجر الأربعاء 15 فبراير الجاري، من شخص وجّه تهديدًا مباشرًا بتفجير مبنى السفارة.
وأضافت السفارة في بيانها: على إثر ذلك، قامت السفارة بإبلاغ الجهات المختصة الجزائرية التي سارعت بتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه.
وأضاف البيان: سفارة المملكة إذ تقدّر جهود السلطات الجزائرية غير المستغربة؛ لتؤكد ثقتها في قوات الأمن الجزائرية التي لم تتوانَ عن حماية السفارة ومنسوبيها من التهديد، وتقديم من قام به إلى العدالة".