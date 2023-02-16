السلطات الجزائرية تلقي القبض على شخص هدّد بتفجير مبنى سفارة المملكة

وأضاف البيان: سفارة المملكة إذ تقدّر جهود السلطات الجزائرية غير المستغربة؛ لتؤكد ثقتها في قوات الأمن الجزائرية التي لم تتوانَ عن حماية السفارة ومنسوبيها من التهديد، وتقديم من قام به إلى العدالة".