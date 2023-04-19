رئيس "وضوح العقارية" يثمّن دورَ بنك الرياض في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني

وأوضح "المسعود" أن هذا اللقاء يأتي في ظلّ ما تشهده الشركة من تحوُّل استراتيجي يمنحها قدرًا كبيرًا من المرونة التي تعزّز دورها التنموي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يمثّل أحد الجهود التي تساعد الشركة والبنك على أداء دور فاعل في تطوير الاقتصاد السعودي، ونقله من مرحلة المشاركة إلى مرحلة المنافسة في الاقتصاد العالمي الجديد.