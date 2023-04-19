رئيس "وضوح العقارية" يثمّن دورَ بنك الرياض في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني

أشاد المهندس مسفر آل مطلق، رئيس مجلس إدارة شركة وضوح العقارية، بالدور المهم الذي ينهض به بنك الرياض في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، باعتباره أحد أكبر المؤسسات المالية العريقة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.
وتفصيلًا: نوّه "آل مطلق" إلى جهود بنك الرياض الذي واصل، على مدار العقود الماضية، تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متكاملة للأفراد والمؤسسات، فضلًا عن إسهامه الفاعل في مجال عمليات التمويل المشترك لمختلف الأنشطة.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس آل مطلق رئيس مجلس الإدارة، وعدد من كبار المسؤولين بالشركة، مساء الثلاثاء "11 أبريل 2023م"؛ وفدًا رفيع المستوى من بنك الرياض، ترأسه نائب الرئيس للبنك وليد الضبيب، وعدد من قيادات بنك الرياض والرياض المالية.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالله بن شهيل المسعود، الرئيس التنفيذي لشركة وضوح: إنه تمّ بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ظلّ ما تشهده المملكة من نهضة تنموية وتحوُّلات اقتصادية مهمة انطلاقًا من مرتكزات رؤية 2030، وتحقيقًا لأهدافها في بناء مجتمع متطور يواكب مسيرة الحضارة العالمية، ويضيف إلى عطاءاتها الإنسانية، مضيفًا أن اللقاء جاء مثمرًا ومفيدًا.
وأضاف: أن اللقاء شهد تبادل المعلومات والآراء والخبرات، وتناول الكثير من الأفكار البنّاءة التي تبنّي شراكات ذكية، وتقود التعاون المشترك بين البنك والشركة إلى آفاق جديدة من الإبداع والتطوير.
وأوضح "المسعود" أن هذا اللقاء يأتي في ظلّ ما تشهده الشركة من تحوُّل استراتيجي يمنحها قدرًا كبيرًا من المرونة التي تعزّز دورها التنموي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يمثّل أحد الجهود التي تساعد الشركة والبنك على أداء دور فاعل في تطوير الاقتصاد السعودي، ونقله من مرحلة المشاركة إلى مرحلة المنافسة في الاقتصاد العالمي الجديد.
وفي نهاية الزيارة أشاد مسؤولو بنك الرياض بإمكانات شركة وضوح العقارية، ونوّهوا إلى دورها الحيوي في تطوير القطاع العقاري الذي يصنف باعتباره أحد أهم قطاعات الأعمال في المملكة.