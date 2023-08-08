"السديس": تحويلُ رئاسة الحرمين إلى هيئة عامة ترتبط بالملك مباشرة قرارٌ تاريخي

وقال إن استحداث رئاسة خاصة بالشؤون الدينية في الحرمين الشريفين ترتبط تنظيمًا بالملك هو دليل واضح على اهتمام قيادة المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله بالقائمين بالأعمال في الحرمين، كما أن تخصيص جهاز حكومي مستقل، لذلك يسهم في رفع جودة الدروس والمحاضرات الدينية المقدمة في الحرمين الشريفين مؤكدًا أنه برهان ساطع على اهتمام ولاة الأمر بالشؤون الدينية بالحرمين وما يسهم في تطوير وجودة رسالة الأئمة والخطباء وتميز الدروس والحلقات الشرعية.