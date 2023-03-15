"الوطنية للإسكان" تُشارك في معرض "MIPIM" بمدينة "كان" الفرنسية

حيث كان لـ"الوطنية للإسكان" أثر كبير على التخطيط العمراني، من خلال إعادة تنظيم الكثافة السكانية بتحويل المشروعات السكنية إلى أحياء ضخمة تمتدّ على مساحة تتراوح ما بين 35-50 مليون م2، والتي يتجلّى في مقدمتها تدشين أكبر مشروع إسكاني "ضاحية الفرسان". كما تسعى الشركة إلى تحسين تجربة السكّان بمرافق مجتمعية ومناطق طبيعية داخل المجتمعات السكنية.