"الوطنية للإسكان" تُشارك في معرض "MIPIM" بمدينة "كان" الفرنسية

تُشارك "الوطنية للإسكان" "NHC" في جناح "استثمر في السعودية"، بمعرض "MIPIM" الذي ينظّم في مدينة "كان" الفرنسية.
وتأتي هذه المشاركة ضمن مجموعة مشاركات من الجهات الحكومية والشركات السعودية في المعرض، الذي انطلق أمس ويستمر حتى 17 مارس الجاري.
وتستهدف "استثمر في السعودية" عبر مشاركتها، استعراض الأهداف الاستراتيجية والمشروعات السعودية الناجحة للجهات المشاركة، والمزايا التنافسية، وحجم وتنوّع الفرص الواعدة، وإبراز الإمكانات التي تمتلكها المملكة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الممكنة واستقطاب أحدث التجارب العالمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتأتي مشاركة الوطنية للإسكان للاطلاع على أحدث الابتكارات والمشروعات في القطاع العقاري عالميًّا، واستعراض أبرز مشروعاتها السكنية والخدمات التي تقدِّمها في تعزيز امتلاك المساكن.
وأيضًا استعراض ما تقدّمه من تسهيلات للمطورين والمقاولين في القطاع، لتنمية المعروض العقاري واستحداث مجتمعات حيوية تزدهر بتكامل الخدمات والمرافق والمساحات المفتوحة.
وناقش الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد البطي، في إحدى الجلسات الحوارية؛ رؤية المملكة لتطوير الإسكان فيما يتعلق بالتخطيط العمرانى، والتي تهدف إلى بناء دولة طموحة ذات اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
حيث كان لـ"الوطنية للإسكان" أثر كبير على التخطيط العمراني، من خلال إعادة تنظيم الكثافة السكانية بتحويل المشروعات السكنية إلى أحياء ضخمة تمتدّ على مساحة تتراوح ما بين 35-50 مليون م2، والتي يتجلّى في مقدمتها تدشين أكبر مشروع إسكاني "ضاحية الفرسان". كما تسعى الشركة إلى تحسين تجربة السكّان بمرافق مجتمعية ومناطق طبيعية داخل المجتمعات السكنية.
يذكر أن "الوطنية للإسكان" هي الرائدة والممكنة لمنظومة العرض العقاري، وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتّسم بجودة الحياة.
وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري، في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.