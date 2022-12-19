أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي لأبناء "إنسان" الخميس المقبل

وأشار إلى أن تنظيم حفل الزواج الجماعي في إنسان يعد ضمن اهتمام الجمعية بالبرامج التنموية والتأهيلية الاجتماعية للمستفيدين، وانطلاقاً من دورها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأيتام، وتجويد حياتهم، ومشاركتهم فرحة العمر، وإدخال السرور والبهجة في نفوسهم, وكذلك الإسهام في توعية المجتمع بأهمية مساعدة الشباب والشابات على الزواج, والمساهمة في تكوين أسرة مستقرة، والعمل على تخفيف أعباء وتكاليف الزواج على أبناء وفتيات إنسان.