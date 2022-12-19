أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي لأبناء "إنسان" الخميس المقبل

يرعى أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الخميس المقبل, حفل الزواج الجماعي لأبناء إنسان تحت شعار "فرحة عريس".
وبهذه المناسبة نوه مدير الجمعية محمد بن سعد المحارب, لأمير منطقة الرياض رئيس مجلس الإدارة اهتمامه بأبنائه الأيتام ودعمه لكل ما من شأنه خدمة المستفيدين وتحقيق أهدافهم المستقبلية، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وأوضح أن الجمعية ستحتفي بزفاف 300 من أبناء وفتيات إنسان، حيث سيقام حفل زواج الأبناء يوم الخميس برعاية أمير منطقة الرياض رئيس مجلس الإدارة، فيما سيقام حفل مماثل يوم الجمعة لفتيات إنسان برعاية الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، تزف من خلاله 200 فتاة إلى عش الزوجية، بحضور الداعمات والمدعوات، والمهتمات بالشأن الاجتماعي.
وأشار إلى أن تنظيم حفل الزواج الجماعي في إنسان يعد ضمن اهتمام الجمعية بالبرامج التنموية والتأهيلية الاجتماعية للمستفيدين، وانطلاقاً من دورها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأيتام، وتجويد حياتهم، ومشاركتهم فرحة العمر، وإدخال السرور والبهجة في نفوسهم, وكذلك الإسهام في توعية المجتمع بأهمية مساعدة الشباب والشابات على الزواج, والمساهمة في تكوين أسرة مستقرة، والعمل على تخفيف أعباء وتكاليف الزواج على أبناء وفتيات إنسان.
وأشار المحارب إلى أن الجمعية تنظم دورات استباقية تأهيلية وإرشادية للمقبلين على الزواج من الجنسين، وأهم أسس نجاح الزواج، ورفع مستوى ثقافة الزواج بشكل عام لدى المتزوجين.