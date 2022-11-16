"منشآت" و"صندوق الاستثمارات" يناقشان التعاون بين الشركات الكبيرة والمنشآت الابتكارية

يُذكر أن جلسات الأعمال تهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة على معرفة الفرص التجارية المتاحة لتسخير الابتكار والتقنيات الحديثة في المشاريع الوطنية الكبرى، كما تهدف إلى دعم جهود شركات صندوق الاستثمارات العامة في توطين الحلول الابتكارية والتقنية من خلال تنمية المحتوى المحلي المتخصص.