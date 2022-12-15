شركة طيران كازاخستانية تتطلع لإطلاق رحلاتها إلى السعودية في ٢٠٢٣

يُنتظر أن تطلق شركة طيران كازاخستانية خلال العام المقبل ٢٠٢٣، رحلات مباشرة إلى السعودية.
وقالت تقارير كازاخستانية: إن "طيران أستانا" الكازاخستانية، سيطلق عدة رحلات إلى منطقة الشرق الأوسط، ومن أبرزها رحلات إلى السعودية؛ مشيرة إلى أن من المتوقع أن تنطلق أول رحلة في شهر سبتمبر المقبل.
"طيران أستانا" هي شركة الطيران الوطنية في كازاخستان، وهي أقوى الشركات في كازاخستان، ومملوكة من قِبَل الحكومة الكازاخستانية ٥١%، وشركة بي إيه إي سيستمز ٤٩%.
يُذكر أن ٢٠ ألف مواطن كازاخستاني زار المملكة، ونحو ٤٥٠٠ مواطن سعودي زاروا كازاخستان خلال العام الجاري.
وكانت كازاخستان قد أعفت -في أكتوبر الماضي- السعوديين ومواطني دول الخليج من التأشيرة المسبقة.