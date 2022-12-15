شركة طيران كازاخستانية تتطلع لإطلاق رحلاتها إلى السعودية في ٢٠٢٣

وقالت تقارير كازاخستانية: إن "طيران أستانا" الكازاخستانية، سيطلق عدة رحلات إلى منطقة الشرق الأوسط، ومن أبرزها رحلات إلى السعودية؛ مشيرة إلى أن من المتوقع أن تنطلق أول رحلة في شهر سبتمبر المقبل.