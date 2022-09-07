فيصل بن فرحان يلتقي وزيرَيْ خارجية كازاخستان وقرغيزستان

وشهدت اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وكل من الدول الثلاث، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تعزيز العمل المشترك تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى.