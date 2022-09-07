فيصل بن فرحان يلتقي وزيرَيْ خارجية كازاخستان وقرغيزستان

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان مختار تليوبيردي.
من جهة ثانية التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض؛ وزير خارجية قرغيزستان روسالان كازاكباييف.
كما التقى وزير الخارجية في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، القائم بأعمال وزير خارجية جمهورية أوزبكستان السفير فلاديمير نوروف.
جاءت اللقاءات على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، المنعقد في الرياض اليوم.
وشهدت اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وكل من الدول الثلاث، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تعزيز العمل المشترك تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى.