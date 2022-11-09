وزارة الحج توقّع مُذكرة لإطلاق مسرّعات أعمال لخدمة ضيوف الرحمن

وقّعت وزارة الحجّ والعمرة، اليوم، مُذكرة تفّاهم مُشّترك مع البنك الأهلي السعودي، بحضور وزير الحجّ والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس مجلس إدارة البنك عمار بن عبدالواحد الخضيري، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك سعيد بن محمد الغامدي؛ بهدف إيجاد مسرعات للأعمال لتمكين المشاريع الريادية من توظيف التقنية والمساهمة في رفع كفاءة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.