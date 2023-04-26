السفير الموريتاني بالسودان بعد إجلائه: مملكة الإنسانية سبّاقة لفعل الخير وإيواء المحتاجين

وقال محفوظ؛ عقب وصوله في الباخرة التجارية "أمانة"، القادمة من ميناء سواكن ضمن الذين تمّ إجلاؤهم إلى جدة، اليوم، أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على هذه اللفتة الكريمة، وليست هي الأولى فكلما كان هناك داعٍ تجد المملكة سبّاقة لفعل الخير وإيواء المحتاجين، فجزاهم الله خيراً.