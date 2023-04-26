السفير الموريتاني بالسودان بعد إجلائه: مملكة الإنسانية سبّاقة لفعل الخير وإيواء المحتاجين

أعرب السفير الموريتاني بالسودان محمد محفوظ؛ عن شكره وتقديره واحترامه لقيادة المملكة العربية السعودية.
وقال محفوظ؛ عقب وصوله في الباخرة التجارية "أمانة"، القادمة من ميناء سواكن ضمن الذين تمّ إجلاؤهم إلى جدة، اليوم، أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على هذه اللفتة الكريمة، وليست هي الأولى فكلما كان هناك داعٍ تجد المملكة سبّاقة لفعل الخير وإيواء المحتاجين، فجزاهم الله خيراً.
ورفع السفير الموريتاني، نيابة عن رئيس الجمهورية الموريتانية، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، على الجهود التي يبذلونها منوّهاً بما قدّمته السفارة السعودية بالسودان، وما وجده من حسن استقبال في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة أثناء وصوله.