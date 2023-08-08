حضورية وإلكترونية.. "إنفاذ" يسند 17 مزادًا علنيًا لبيع وتصفية 144 عقارًا

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إقامة 17 مزادًا علنيًا، وذلك في الفترة ما بين 8 إلى 15 أغسطس 2023م، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 144 عقارًا متنوعًا ما بين سكني، وتجاري، وزراعي وصناعي، وتقع في 8 مناطق ومدن مختلفة في المملكة.
وتبدأ المزادات بثمانية عقارات في منطقة مكة المكرّمة تشمل جدة والطائف، وتبدأ بمزاد درة جدة الحضوري، وثلاثة عقارات بمنطقة المدينة المنوّرة في مزاد نسمات طيبة الإلكتروني، و29 عقارًا بمنطقة الرياض تبدأ بمزاد فلل شرق الرياض، وقطوف نجد والبدر ومزاد فيلا حطين والمصيف الإلكتروني، ومزاد فرائد الحضوري، و25 عقارًا بالمنطقة الشرقية في مزاد فلوريا الحضوري وإشراق الإلكتروني، و37 عقارًا في منطقة القصيم في مزاد جوهرة القصيم ومشارق وسما بريدة الإلكتروني، و23 عقارًا في منطقة عسير بمزاد آفاق عسير الإلكتروني، و13 عقارًا بمنطقة تبوك بمزاد جواهر تبوك الحضوري وأخيرًا 6 عقارات في كل من: الباحة والقنفذة وبلجرشي في مزاد الهمم الإلكتروني.
وبيّنت أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ".
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.