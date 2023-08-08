حضورية وإلكترونية.. "إنفاذ" يسند 17 مزادًا علنيًا لبيع وتصفية 144 عقارًا

وتبدأ المزادات بثمانية عقارات في منطقة مكة المكرّمة تشمل جدة والطائف، وتبدأ بمزاد درة جدة الحضوري، وثلاثة عقارات بمنطقة المدينة المنوّرة في مزاد نسمات طيبة الإلكتروني، و29 عقارًا بمنطقة الرياض تبدأ بمزاد فلل شرق الرياض، وقطوف نجد والبدر ومزاد فيلا حطين والمصيف الإلكتروني، ومزاد فرائد الحضوري، و25 عقارًا بالمنطقة الشرقية في مزاد فلوريا الحضوري وإشراق الإلكتروني، و37 عقارًا في منطقة القصيم في مزاد جوهرة القصيم ومشارق وسما بريدة الإلكتروني، و23 عقارًا في منطقة عسير بمزاد آفاق عسير الإلكتروني، و13 عقارًا بمنطقة تبوك بمزاد جواهر تبوك الحضوري وأخيرًا 6 عقارات في كل من: الباحة والقنفذة وبلجرشي في مزاد الهمم الإلكتروني.